Siatkarskie derby Łodzi przy al. Unii: ŁKS Commercecon - Grot Budowlani

Trudno wskazać faworyta do tytułu Królowej Łodzi. Siatkarki ŁKSCommercecon mają 5 zwycięstw na koncie, rywalki z Grot Budowlanych – cztery.

Kibice obu drużyn mobilizują się na derby. Fani ŁKS bilety mogą kupić on-line https://sportarena.makis.pl/ oraz stacjonarnie w Centrum Biletów Łódź Sport Arena: piątek - 9- 16, sobota - nieczynne, niedziela - 18:30 - 21. Ceny biletów: ulgowy - 12zł, normalny - 25zł, dzieci i młodzież od 5 do 10. roku życia – 1 zł. Karnety normalnie obowiązują. Dzieci do 5. roku życia – wejście darmowe

Bilety na sektor Klubu Kibica Grot Budowlanych można nabyć w biurze Grot Budowlanych, w hali Sport Arena, Al. Unii Lubelskiej 2, II piętro, pokój 2.048, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14. Telefon kontaktowy: 782 997 053. Ceny biletów: normalny- 25 zł , ulgowy - 12 zł

Obie drużyny są w dobrych nastrojach. Grot Budowlani postawili się liderowi, przegrywając z Developresem 2:3, a ŁKSCommercecon wygrał premierę w Pucharze CEVz Swietelsky Bekescsaba 3:1.

– To będą pierwsze moje derby w Łodzi - mówi Kamila Witkowska z ŁKSCommercecon dla siatka.org. – Mam nadzieję, że kibice nam dopiszą, bo niosą nas niesamowicie. Słyszymy to przez cały mecz.

Transmisja na antenie Polsatu Sport.

Tabela TauronLigi

1. Developres Rzeszów218-024-8

2. Chemik Police217-122-5

3. Radomka Radom165-318-10

4. ŁKS Commercecon165-318-12

5. Legionovia145-317-14

6. Grot Budowlani144-417-13

7. UNI Opole104-414-18

8. MKS Kalisz82-611-19

9. #Volley Wrocław73-511-20

10. BKS Bielsko-Biała72-610-18

11. Joker Świecie52-68-21

12. Pałac Bydgoszcz51-79-21

W PlusLidze dopiero w poniedziałek o godz. 20.30 siatkarze PGE Skry Bełchatów zagrają z Resovią. Podopieczni trenera Slobodana Kovaca we wtorek i wczoraj grali dwumecz Pucharu CEV z OK Mladost Brcko. W pierwszym meczu rywal był słabszy o dwie klasy od bełchatowian i przegrał 0:3. Drugi mecz zakończył się po zamknięciu tego wydania. ą