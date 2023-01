Siatkarze PGE Skry Bełchatów wracają do własnej hali. Będzie wielka radość

Po blisko miesiącu przerwy już w najbliższy czwartek siatkarze PGE Skry Bełchatów wrócą na parkiet hali Energia. O 20:30 rozpocznie się rewanżowy mecz Pucharu CEV z tureckim Galatasaray. Zwycięzca dwumeczu awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z jedną z drużyn aktualnie grających w Lidze Mistrzów.

Po zwycięstwie 3:1 w Turcji zespół z Bełchatowa jest na najlepszej drodze do awansu do kolejnej fazy rozgrywek tegorocznego Pucharu CEV. Siatkarze PGE Skry powalczą o to już w najbliższy czwartek 26 stycznia - rewanżowy mecz z Galatasaray rozpocznie się o godz. 20:30.

Na zakończenie ferii zimowych - w niedzielę 29 stycznia o godz. 20:30 - rywalem bełchatowian w spotkaniu 22. kolejki PlusLigi będzie natomiast Barkom Każany Lwów.

Bilety na oba spotkania można kupować:

- przez stronę https://bilety.skra.pl/,

- w Sklepie Kibica w hali Energia (poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00),

- na wyspie handlowej PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek - piątek 14:15 - 18:00).

Wejściówki można nabywać osobno na każdy mecz lub w atrakcyjnych cenowo pakietach. Przypominamy jednocześnie, że osobom posiadającym karnet na sezon 2022/2023 przysługuje darmowe wejście na mecze Pucharu CEV.