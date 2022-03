Siatkarze PGE Skry nie zagrają w finale Pucharu CEV. Wsparcie dla Ukrainy. Zdjęcia

Francuski zespół w finale spotka się z Vero Volley Monza, który awansował do decydującej gry po tym, jak Zenit Kazań został wykluczony z rozgrywek. Pierwszy mecz 16 marca we Włoszech.

PGE Skra wyraziła swoją solidarność z Ukrainą również podczas rewanżowego meczu PGE Skry z Tours VB we Francji. Wyjątkowo w tym spotkaniu bełchatowscy libero wystąpili w niebiesko-żółtych strojach, a na rozgrzewce siatkarze PGE Skry założą przypinki w barwach Ukrainy.

- Myślę, że to oczywista sprawa, cały świat jest poruszony tym, co się dzieje na Ukrainie. To, do czego doprowadzono, wydawało się niemożliwe. Każda forma zareagowania, przeciwstawienia się, w pewnym sensie dezaprobaty jest dobra i myślę, że cały świat powinien to manifestować. My jako PGE Skra też to robimy. W każdy możliwy sposób będziemy się starać pomagać. Mamy kontakt z prezesem z klubu ze Lwowa, na bieżąco rozmawiamy jak w sposób bardziej wymierny możemy się w to włączyć. To ma też wymiar ponad sprawę, dlatego nasi libero zagrają dziś w niebiesko-żółtych barwach - mówi Konrad Piechocki, prezes PGE Skry.