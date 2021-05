Siatkarze reprezentacji Polski w ostatnim sprawdzianie przed Ligą Narodów pokonali w Łodzi Belgię

Piątkowy mecz był drugim spotkaniem obu drużyn. W pierwszym, czwartkowym meczu grająca w mocno rezerwowym składzie polska kadra zdemolowała Belgów i straciła tylko 58 punktów w czterech setach. Można było się spodziewać podobnej demolki w piątek, tym bardziej, że trener Vital Heynen desygnował do gry dużo silniejszy skład mistrzów świata, niż dzień wcześniej.

Inaczej też grali Belgowie i początek meczu był wyrównany. Ale tylko początek. Później dominacja Polaków była widoczna w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Wiele kłopotów sprawiały rywalom zagrywki Polaków, a przede wszystkim blok.

Dużo słabiej funkcjonowaliśmy na zagrywce w drugim secie, co momentalnie odbiło się na wyniku. Prowadziliśmy 18:15. Belgowie byli w stanie przeprowadzić kilka ciekawych akcji. Polacy wygrali seta do 21, co było dla Belgów honorowym wynikiem.

W trzecim secie na boisku pojawił się Wilfredo Leon. Był nie do zatrzymania, choć na pewno nie grał na 90 procent. Bombardował Belgów zagrywką Mateusz Bieniek. Polacy objęli prowadzenie 15:5. Goście z trudem przekroczyli dziesiątkę. Vital Heynen był zadowolony, a najdłużej bił brawo Pawłowi Zatorskiemu za obronę pod koniec trzeciego seta. Nasz libero wiedział, gdzie się ustawić i nie miał kłopotu z obroną. Lata doświadczeń.

Zgodnie z umową, tak jak w czwartek, po trzech wygranych setach obie drużyny zostały na parkiecie na czwartą partię. Podobnie, jak w poprzednich setach Polacy górowali, a seta zakończył dynamicznym atakiem Wilfredo Leon. Teraz przed naszą drużyną trudny 15-meczowy maraton Ligi Narodów.