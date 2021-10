Siedemnastu wspaniałych z Widzewa. Dwa lata Tomka

Zaraz po meczu z ŁKS trener Janusz Niedźwiedź zauważył, że autor ostatniej bramki w derbach Tomasz Dejewski jest siedemnastą osobą, która w tym sezonie strzeliła gola w ligowych meczach Widzewa. To rekordowa grupa. Piłkarzy Widzewa już dawno temu uznaliśmy za uniwersalnych. Potrafią bronić i atakować. Dość powiedzieć, że w derbach gole strzelili obrońcy Patryk Stępiński i Tomasz Dejewski i to nie po uderzeniach rozpaczy zza pola karnego, tylko po zachowaniach w stylu rasowych napastników. Widzewskich piłkarzy można porównać do prezentującej totalny futbol reprezentacji Holandii z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Drużyna Oranje stawiana była wtedy za wzór.

Oto strzelcy goli dla Widzewa w tym sezonie ligowym:

5 - Bartosz Guzdek, 3 - Karol Danielak, Juliusz Letniowski, 2 - Mattia Montini, Patryk Stępiński, Paweł Tomczyk, 1 - Tomasz Dejewski, Fabio Nunes, Radosław Gołębiowski, Michał Grudniewski, Marek Hanousek, Kacper Karasek, Mateusz Michalski, Patryk Mucha, Krystian Nowak, Daniel Tanżyna, Paweł Zieliński.