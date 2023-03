Sieradz lat 60. Studniówka Liceum Medycznego - NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA

Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe powstało w roku 1965. Początkowo mieściło się przy ul. Ogrodowej 2 w Sieradzu. Od 1966 szkoła przeniosła się do drewnianego poniemieckiego baraku przy ul. Zamkowej 14.Wcześniej mieściła się tam Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na potrzeby Liceum Medycznego wygospodarowano sześć izb lekcyjnych i dwie sale demonstracyjne.

Dyrektorem "Medyka" była wtedy Halina Gonera, a wicedyrektorem Maria Balcerzak, zaś kierownikiem szkolenia Irena Zalc. Do współpracy dyrekcja szkoły angażowała lekarzy, zajęcia praktyczne organizowano między innymi w przychodniach. To właśnie z tego okresu pochodzą zdjęcia. Jeśli ktoś rozpoznaje postaci na zdjęciach prosimy pisać na adres: [email protected]

Dodajmy, że w baraku przy Zamkowej szkoła mieściła się do roku 1980. Następnie przeniesiono ją do budynku przy ul. Broniewskiego, gdzie była Zasadnicza Szkoła Budowlana, a obecnie jest tam II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. W 1995 roku szkoła przeprowadziła się do budynku przy ul. 3 Maja 7, gdzie funkcjonuje do dziś.

Autorem unikalnych zdjęć jest nieżyjący Janusz Kałuziak. Fotografie udostępnił natomiast jego brat Andrzej, mieszkający w Sieradzu. Dziękujemy!