Sieradz. Ukradł kilkanaście butelek alkoholu oraz odplamiacz do tkanin o łącznej wartości prawie 3 tysięcy złotych

Ukradł alkohol i odplamiacz o łącznej wartości prawie 3 tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło w czwartek 21 października 2021 roku. Do jednego z sieradzkich marketów przyszedł mężczyzna, który swoim wyglądem przypomniał sprawcę wcześniejszej kamery, zarejestrowanej przez monitoring w sklepie. Pracujący w sklepie ochroniarz obserwował mężczyznę, a gdy ten minął kasy, pobiegł za 50-letnim piotrkowianinem. 50-letni mężczyzna miał ukryte pod kurtką butelki z odplamiaczem.

Skierowani na miejsce mundurowi przejęli dalsze czynności. W czasie przeszukania funkcjonariusze ujawnili, że od wewnętrznej strony kurtki złodziej miał celowo wszyte kilkanaście kieszeni, w których schował skradziony towar. Po sprawdzeniu danych, sprawcą okazał się 50–letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. Odzyskane produkty wróciły do dalszej sprzedaży. - informuje asp. szatab. Agnieszka Kulawiecka.

Policjanci ustalili, że nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. Na początku października zatrzymany mężczyzna dokonał kradzieży w ten sam sposób. Wtedy ukradł kilkanaście butelek alkoholu. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży mienia o łącznej wartości prawie 3 tysięcy złotych. Wcześniej notowany przez policję przyznał się do kradzieży w czasie przesłuchania. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.