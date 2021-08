Sieradz wyruszył na Jasną Górę. To jedna z najstarszych polskich pielgrzymek ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Po porannej mszy świętej w Bazylice Mniejszej w drogę do Częstochowy wyruszyło około pół tysiąca pątników uczestniczących w 411. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. To jedna z najstarszych pieszych polskich pielgrzymek do Czarnej Madonny. Przed wyruszeniem w drogę uczestników pobłogosławił ks. infułat Marian Bronikowski, proboszcz bazyliki.