Sieradz. Zderzenie trzech aut osobowych, w tym nauki jazdy. Dwie osoby w szpitalu ZDJĘCIA

Do zderzenia trzech aut osobowych doszło w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego oraz Polnej. Jeden z pojazdów służył do nauki jazdy. Inny natomiast należy do miejskiej firmy ochroniarskiej. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby i zostały przewiezione do szpitala w Sieradzu.

Fot. Dariusz Piekarczyk