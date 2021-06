Skalnik Sulejów zatrzymał ŁKS i teraz zagra z Ruchem Chorzów. Nowe cele beniaminka

- Skalnik Sulejów skończył rozgrywki IV ligi jako najlepszy beniaminek - mówi Wojciech Dudkiewicz, prezes firmy Salvum Odszkodowania, sponsora Skalnika Sulejów i Widzewa, a także PGE Skry Bełchatów. - W ostatniej kolejce sezonu udało nam się powstrzymać ŁKS II, który wcześniej kroczył niepokonany przez 37 spotkań, ale w ostatniej kolejce przegrał z nami w Sulejowie. Nie pozwoliliśmy ełkaesiakom zdobyć 100 punktów. Niesamowite było widowisko.

Skalnik poprawił swoje najlepsze osiągnięcie w historii. Raz grał w IV lidze, ale od razu spadł. To było dawno, w sezonie 1996/97. Teraz utrzymał się po raz pierwszy.

- Udało nam się zmienić losy historii - dodaje Wojciech Dudkiewicz. - 25 lipca w niedzielę zagra sparing z pierwszą drużyną Ruchu Chorzów. To będzie święto piłki w Sulejowie.

Ruch Chorzów to wracający na swoje miejsce utytułowany polski klub. W minionym sezonie wygrał śląską grupę III ligi, o 11 punktów wyprzedził Polonię Bytom. W przyszłym sezonie zagra zatem w II lidze, czyli na trzecim poziomie ogólnopolskiej piłki.

W przyszłym roku Skalnik Sulejów chciałby znaleźć się w TOP3 IV ligi. Skończył ten sezon na wysokim 11 miejscu, ale jeszcze trzy, cztery kolejki temu miał szansę na wyższe miejsce. Skalnik punktował w ostatnich kolejkach w meczach, gdzie trudno było liczyć na punkty, m.in. zremisował z Wartą Sieradz. Oficjalny fanpage klubu tak ocenił mecz z Wartą: „Z Sieradza wracamy naprawdę szczęśliwi, bo udało się zremisować z prawdopodobnym wicemistrzem IV ligi! To świetny dowód na to, że czujemy się już pewniej w czwartoligowych rozgrywkach i możemy wywalczyć punkty nawet w meczach z najmocniejszymi drużynami. Co więcej, nie było to jednostronne spotkanie!”.

Dzięki Skalnikowi o Sulejowie jest coraz głośniej w piłkarskim środowisku nie tylko regionu łódzkiego.