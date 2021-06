Skierniewice. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, a przy tym pomagają potrzebującym. Jelenie w Terenie Pędziwiatry

Grupa zaplanowała, że weekend 18-20 czerwca przeznacza na pomoc bliźniaczkom - Dominice i Zuzannie Augustyniak ze Skierniewic. Każdy kilometr pokonany przez nich to 1 zł, który trafi na konto dziewczynek w ich walce o sprawność. Założyli nawet wydarzenie na fanpage'u na portalu Facebook. Każdy może się przyłączyć.

- Wzięliśmy aktywny udział w wydarzeniu zbierania kilometrów dla bliźniaczek. Weekend jeszcze się nie skończył, więc zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Nam w ciągu kilku godzin udało się zrobić 245km, dobrze się przy tym bawiąc. Oczywiście, aby wziąć udział wystarczy spacer, bieg, rower...a dystans dopasowuje każdy indywidualnie do własnych możliwości. Można też pójść o krok dalej i połączyć wydarzenia, my tak właśnie postąpiliśmy, dlatego to właśnie rower był naszym wyborem -mówią członkowie ekipy.