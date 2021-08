Skierniewice. Nielegalny biznes śmieciowy. Płaci kary i robi swoje ZOBACZ ZDJĘCIA

Nielegalny biznes śmieciowy. Działania gminy nie dały rezultatu

Działkę w Wólce Strobowskiej przedsiębiorca ze Skierniewic zakupił w 2015 roku. Postanowił przenieść tam działalność polegającą na zagospodarowywaniu i przetwarzaniu odpadów. Działka mieściła się wśród pół, więc – jego zdaniem – doskonale nadawała się na tego rodzaju biznes. Innego zdania był jego sąsiad, który podkreślał, że na posesji sąsiada walają się śmieci, a ponadto tiry, które podjeżdżają do sąsiada, rozjeżdżają gruntową drogę dojazdową oraz jego pole przylegające do drogi.

– Tutaj są tereny rekreacyjne, więc taką działalność należy zaliczyć do uciążliwych – tłumaczył wówczas Andrzej Adamka. – Ponadto droga dojazdowa, więc rogi mojego pola były regularnie rozjeżdżane przez ciężkie samochody, które niszczyły też moje uprawy wzdłuż drogi.

Sąsiad zaczął działać i sprawa trafiła do gminy Skierniewice. Po kontroli przeprowadzonej przez urzędników gminnych okazało się, że działalność była prowadzona bez potrzebnych zezwoleń oraz decyzji środowiskowej. Przedsiębiorca, jak się okazało, miał świadomość, że postępuje wbrew prawu. Sam to przyznał, zapewniając jednocześnie, ża zamierza wyprostować wszystkie sprawy formalne, aby doprowadzić do stanu, że jego działalność będzie legalna.