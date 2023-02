Skra - ŁKS. Czy Skra nie chciała wpuścić kibiców ŁKS? Problemy z wejściem ŁKS na stadion w Bełchatowie

Od rana w czwartek kibice ŁKS próbują kupić bilety na niedzielny (godz. 15) mecz ŁKS ze Skrą Częstochowa w Bełchatowie. Niestety, pojawiły się problemy. Zasłaniano się kłopotami technicznymi i awarią systemu.

Dopiero po zdecydowanej interwencji fanów ŁKS pojawił się komunikat, który przekazała strona lksfans.pl:

Ełkaesiacy, bilety na mecz w Bełchatowie są dostępne! Dystrybucja biletów będzie jednak inna, co wiąże się z pewnymi zmianami.

W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzone już zapisy na wyjazd do Bełchatowa zostały ANULOWANE. Pieniądze odbierzecie dziś od 12 w Sklepie Kibiców ŁKS. Do zwrotu KONIECZNE JEST okazanie karteczki, którą dostaliście przy zapisach.

Równocześnie prowadzone będą też nowe zapisy - na bilety w sektorze gości. Pomieści się tam 400 osób, więc kto pierwszy, ten lepszy. Niekompetencja zarządu Skry jest widoczna też tutaj, cena biletu została podniesiona do 40 złotych. Zapisać się można tylko osobiście, musicie więc przyjść i zapisać się sami.

Jednocześnie Skra rozpoczęła internetową sprzedaż biletów na sektory gospodarzy. W sprzedaży jest ok 800 biletów, które ze spokojem możecie kupować. Sprzedaż prowadzona jest na stronie - https://bilety.ks-skra.pl/BuyTicket/SectorSelect?eventId=287