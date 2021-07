Skutki nawałnic w powiecie zgierskim. Przewrócone drzewa, urwane dachy, podtopienia ZDJĘCIA

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w weekend wpłynęło aż 73 zgłoszenia. Najwięcej, bo aż 48 wyjazdów miało miejsce do wiatrołomów. Czyli drzew połamanych silnym wiatrem. Wiatrołomy to częsty efekt przechodzenia tornad i silniejszych wiatrów nad lasami. Ze względu na duże zagrożenie są usuwane z terenu.

Całe szczęście uszkodzeń w budynkach było mniej. Strażacy zostali rozdysponowani tylko do dwóch budynków mieszkalnych. W jednym z nich doszło do uszkodzenia dachu, a w drugim zniszczenia budynku gospodarczego. Niestety w powiecie zgierskim doszło również do jednego podtopienia mieszkania.

Z pozytywnych informacji należy odnotować, że weekend zakończył się bez żadnych osób poszkodowanych.

W akcjach ratunkowych wzięło udział 9 pojazdów PSP i 37 strażaków, a także aż 54 pojazdy OSP i 342 ratowników.