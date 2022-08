Śląsk - Widzew 0:0. Szczęście było blisko. Niewykorzystany karny Pawłowskiego

Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź wprowadził przed meczem dwie zmiany w wyjściowym składzie: Dominika Kuna i Juliusza Letniowskiego zastąpili dwaj obcokrajowcy: Albańczyk Juljan Shehu i Hiszpan Jordi Sanchez. Jordi strzelił dwa gole w dwóch ostatnich spotkaniach i trener Widzewa zastanawiał się, jak zmieścić tego zawodnika w składzie. Na szczęście sztab szkoleniowy znalazł wyjście z tej sytuacji.

Niesieni dopingiem kibiców Widzewa, którzy weszli na stadion (piszemy o tym poniżej), piłkarze z al. Piłsudskiego.

Mecz był wyrównany. Ale to łodzianie mieli lepszą okazję do strzelenia gola. W 38 minucie z karnego strzelał Bartłomiej Pawłowski, ale łodzianin nie strzelił czwartego gola. Jego uderzenie obronił Szromnik. Wielka szkoda. Uderzenie łodzianina było mocne, ale piłka zmierzała za bardzo w środek bramki.

Siedem minut wcześniej Janasik trafił w spojenie słupka i poprzeczki, widzewiacy mieli wielkie szczęście, że nie stracili gola.

W drugiej połowie było więcej walki, niż piłkarskich farejerwerków. Wynik do końca nie uległ zmianie.

W piątek na stadion Widzewa przyjedzie Legia. To będzie wydarzenie. Początek meczu 20.30.