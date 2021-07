Słowak w Bełchatowie i remis z trzecioligowym Łagowem

Po pierwszych 45 minutach rywale, którzy w minionym sezonie zajęli 13 miejsce w grupie czwartej III ligi prowadzili 2:o, zasłużenie zresztą, bo byli zespołem lepszym. W 49 minucie silnym strzałem zza linii pola karnego błysną Waldemar Gancarczyk. Bramkarz przyjezdnych nie miał szans na skuteczną interwencję i musiał sięgnąć do siatki. Potem niezłe okazje na doprowadzenie do remisu mieli Oskar Przywara oraz Hubert Jakubiec. Obaj byli jednak niedokładni. W końcu Mateusz Kempski skutecznym uderzeniem z około 10 metrów zmusił do kapitulacji bramkarza trzecioligowca.

Warto dodać, ze w drużynie rezerw, które zostały wicemistrzem grupy drugiej klasy okręgowej strzelił 18 goli. Kilka minut po bramce bełchatowianina jeden z łagowian świetnie uderzył, ale na posterunku był Leonid Otczenaszenko. Końcówka meczu to kilka dynamicznych wypadów bełchatowian, z których przynajmniej jeden powinien zakończyć się golem. Najlepszą okazje zmarnował testowany Adrian Bielka, który z kilku zaledwie metrów uderzył w bramkarza.