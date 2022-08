Śmiertelny wypadek na autostradzie A2, zginął 40-letni mężczyzna z powiatu piotrkowskiego malujący pasy ZDJĘCIA

Śmiertelny wypadek na autostradzie, zginął 40-letni mężczyzna z pow. piotrkowskiego

Do wypadku doszło przed godziną 13 w piątek 12.08.2022 na autostradzie A2 w okolicy Gozdowa pomiędzy węzłami Słupca i Września.

Rozpędzona furgonetka Renault Master wjechała w pojazd piotrkowskiej firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. malujący pasy na autostradzie. Kierowca pojazdu malującego pasy został ciężko ranny, w akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR. Mężczyzny nie udało się uratować, osierocił czworo dzieci, był druhem OSP Zarzęcin w powiecie opoczyńskim.

- Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault Master jadąc w kierunku Poznania niewłaściwie obserwował przedpole jazdy w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pojazdem wykonującym prace na drodze polegające na na malowaniu pasów, informuje oficer prasowy KMP we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 40-letni mężczyzna. Kierujący renault, 20-letni obywatel Francji był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowali policjanci oraz strażacy pod nadzorem Prokuratora Rejonowego we Wrześni.