Śmiertelny wypadek w Łęczycy. Na ulicy Dominikańskiej zginęła starsza kobieta

Śmiertelny wypadek w Łęczycy miał miejsce w środę (11 maja) przed południem na ulicy Dominikańskiej.

- Na tym etapie za wcześnie, aby mówić o przyczynie zdarzenia. Pod kołami zginęła 86-letnia kobieta. Kierowcą ciężarowego mercedesa był 55-letni łodzian. Mężczyzna był trzeźwy. Na miejscu byli również prokurator oraz biegły, który prowadził szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Sprawdzony zostanie także pojazd, który brał udział w tragicznym zdarzeniu - mówi nam st. asp. Mariusz Kowalski, oficer prasowy KPP w Łęczycy. - Wszystkie szczegóły ustalone zostaną w toku prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Łęczycy.

Świadkowie, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że samochód dostawczy cofał w kierunku ulicy Dominikańskiej i potrącił starszą kobietę. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe.

Jak udało nam się ustalić, ofiarą była emerytowana nauczycielka.

Dominikańska to niewielka i spokojna ulica, mimo to rok temu również doszło tam do groźnego wypadku. W czerwcu samochód osobowy potrącił 7-letniego chłopca. Wypadek wydarzył się przed blokiem przy ul. Dominikańskiej 10. Według relacji świadków dziecko wybiegło na ulicę zza zaparkowanych obok samochodów tuż przed nadjeżdżające auto.