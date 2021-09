Śmiertelny wypadek w Słomkowie Suchym. Nie żyje 54-latek. Sprawca wypadku uciekł! Dariusz Piekarczyk

Wypadek w Słomkowie Suchym Fot. KPP Sieradz

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę rano w okolicach Słomkowa Suchego (powiat sieradzki). Zginął 54-letni motorowerzysta. Kierowca, który doprowadził do śmierci mężczyzny uciekł z miejsca wypadku i poszukuje go policja.