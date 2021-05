SOS dla wyglądu zębów po zdjęciu maseczek. Jak zadbać o zęby, by zachwycać uśmiechem?

Co skrywa Twoja maseczka? Wracasz po przerwie do pracy w biurze? Wracasz do randkowania? Nie możesz się doczekać wizyty w swojej ulubionej restauracji? Spotkań z przyjaciółmi na drinka? Po prostu nie możesz się doczekać osobistego spotkania z prawdziwymi ludźmi – i to w końcu bez maseczki!

Przez większość 2020 r., aż do dziś, wielu z nas było zmuszonych zakrywać nos i usta w przestrzeniach publicznych. Chociaż jest to jeden z elementów walki z COVID-19, noszenie maseczek ma niezamierzone konsekwencje. Po pierwsze, hamuje ekspresję jednej z naszych najważniejszych umiejętności społecznych, jaką jest uśmiech. Od 15 maja 2021 roku obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu zostanie zniesiony. Nasze zęby znów będą mogły zabłysnąć! Warto być gotowym: oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zalśniły prawdziwym blaskiem.

Zdrowe i białe zęby? Naturalnie! Podstawą zdrowego uśmiechu jest codzienna pielęgnacja, czyli szczotkowanie zębów przy użyciu pasty z fluorem oraz używanie nici dentystycznej. Kolejną rzeczą są regularne wizyty u stomatologa i przeglądy profilaktyczne. Do nie tak dawna także zabiegi wybielania zębów można było wykonać tylko u dentysty. Dziś, oprócz drogich zabiegów przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych, na rynku istnieje wiele alternatywnych metod wybielania zębów – od różnorodnych past i nakładek, po proszki do wybielania zębów.

Postaw na piękny uśmiech

Kobiety często dążą do bycia idealnymi. Ćwiczą, katują się dietami, a przez to czasem umyka im gdzieś cała radość z życia. A tymczasem od lat to właśnie uśmiech jest tym, na co zwracają uwagę u drugiej osoby.

Już podczas pierwszego spotkania weryfikujemy uśmiech u drugiej osoby – jego szczerość i estetykę zębów. Walka z zażółceniem powierzchni zębów to nieustająca walka. Niektóre potrawy, napoje i nawyki, takie jak palenie, mogą błyskawicznie odebrać blask naszemu uśmiechowi. Jeśli myślisz, że na piękny uśmiech mogą sobie pozwolić tylko gwiazdy wielkiego formatu, czas zweryfikować poglądy. Np. Sonia Bohosiewicz, na swoim koncie na Instagramie, niedawno polecała innowacyjną wybielającą nakładkę na zęby LED z diodami, zasilaną przez telefon. Małe i lekkie opakowanie pozwala nosić taką nakładkę w torebce czy plecaku. To modny gadżet do uzyskania pięknych zębów. Ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

Zamiast więc kupować kolejną szminkę, zainwestuj w to, co masz najpiękniejszego – olśniewaj białym uśmiechem, a świat to odwzajemni.