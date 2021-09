Spektakl „Ludowa historia Polski” w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi. Recenzja Dariusz Pawłowski

Historia Polski pisana była i jest na różne sposoby, z rozmaitych punktów widzenia; banałem jest twierdzenie, iż każda z metod to tylko wycinek istoty rzeczy, w dodatku przetworzony przez piszącego. Ważne jednak, że ciągle swoją historię pisać chcemy. Szczególnie, gdy czynione jest to tak energetycznie, jak to się właśnie stało w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi.