Spod Rawy Mazowieckiej w Polskę na podwójny gazie. Wpadł w Skierniewicach

Na podwójnym gazie ruszył w trasę

Do całego zdarzenia doszło w niedzielę, 17 października. 48-latek, jadący samochodem ciężarowym marki volvo, wyruszył spod Rawy Mazowieckiej drogą wojewódzką numer 707 w kierunku Skierniewic. I może by dotarł do celu swojej podróży, gdyby nie jeden z kierowców, któremu tor jazdy samochodu dostawczego wydał się mocno podejrzany.