Spodziewamy się trzeciej wygranej piłkarek TME SMS Łódź

Bydgoszczanki preferują widowiskowy, ciekawy i otwarty futbol. W pierwszej kolejce przegrały z beniaminkiem Tarnovią 3:4, a w drugiej z GKSKatowice 1:2. Łodzianki pokonały w tym czasie Śląsk Wrocław w Łodzi 2:1 i Tarnovię na wyjeździe 4:0. Już te wyniki pokazują różnicę klas między TMESMSa KKPBydgoszcz. Nie wolno jednak zlekceważyć piłkarek z Bydgoszczy.

W minionym sezonie łodzianki pokonały tego rywala, ale skromnie 2:0 (Klaudia Jedlińska 2) w Łodzi i 1:0 (Maria Zbyrad) w Bydgoszczy.

– Bardzo cieszy, że do treningów z zespołem powróciła Paulina Filipczak – mówi prezes UKSSMSJanusz Matusiak. – Nasza napastniczka długo pauzowała z powodu poważnej kontuzji, ale teraz szybko nadrabia treningowe zaległości.

Wkrótce zawodniczka powinna powrócić do meczowej kadry drużyny prowadzonej przez trenera Marka Chojnackiego.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego miała niebywałą przyjemność gościć pierwszą trenerkę reprezentacji Francji Corinne Diacre.

– To dzięki programowi szkoleniowemu UEFA Mentor Coach, w którym bierze udział nasza trenerka Marzena Salamon – mówi Janusz Matusiak, prezes UKSSMS. – Pani Corinne Diacre obserwowała w tym czasie treningi ekstraligi i treningi prowadzone przez naszą trenerkę a zwieńczeniem obserwacji był mecz 1 ligi kobiet , który odbył się w sobotę. Drugi zespół prowadzony przez Marzenę Salamon wygrał swój mecz w 1 lidze kobiet 3:2 ze spadkowiczem z ekstraligi TS ROW Rybnik.

Skład SMS: Macała - Sokołowska, Onoszko, Bałdyga (46, Kolis), Dobroń, Libera, Domin (46, Orłowska), Maciejko (46, Dąbrowska), Rohn (80, Majtczak),Olkiewicz, Malesa. Trener: Marzena Salamon, Kierownik: Barbara Zdunek. Bramki: Natalia Rohn (2), Julia Dobroń. ą