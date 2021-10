Społeczna Szkoła Podstawowa im. Poniatowskiego w Łodzi świętuje 30-lecie. Jubileuszowa gala i piknik sportowo-rekreacyjny

W niedzielę wprowadzeniem do jubileuszowego wieczoru wspomnień był Koncert Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

Agnieszka Błażejczyk, dyrektor szkoły, składając podczas gali życzenia całemu środowisku Społecznej SP im. Poniatowskiego, podkreśliła wartość tradycji, "bez której to, co nowe nie mogłoby istnieć".

Miejscem czwartkowego pikniku był sąsiadujący ze szkołą park - także im. Poniatowskiego. Uczniowie, ich nauczyciele i rodzice wzięli udział w biegach, konkursach oraz koncertach.

Program jubileuszu zawiera także rajd rowerowy (30 kilometrów na 30-lecie) oraz sadzenie drzew (30) w Parku im. Poniatowskiego, który znacznie ucierpiał w skutek lipcowej nawałnicy.