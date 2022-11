Sponsor ŁKS Commercecon Jarosław Gorczyca: Siatkówka dodała prestiżu firmie VESBO

Jarosław Gorczyca: Jak zaczęła się moja przygoda z klubem z al. Unii? Jak sięgam pamięcią, było to ponad 30 lat temu. Wraz z dwoma kumplami z liceum z Sieradza, wybraliśmy się na pierwszy mecz ŁKS-u do Łodzi i nie był to ostatni. Każdy kolejny mecz był dla nas wyjazdem pełnym przygód. A sama Łódź od czasów studenckich stała się już na dobre moim rodzinnym miastem.

W Sieradzu łatwiej o kibiców lokalnego rywala ŁKS. Czemu Pan zakochał się w biało-czerwono-białych barwach?

Człowiek zawsze szedł trochę pod prąd w życiu. ŁKS bardziej trafił do mego serca. Pamiętam wygrany 2:0 mecz z Legią, gdy na trybunach stadionu przy al. Unii zasiadło ponad 20 tys. widzów, a atmosferę i emocje było czuć w powietrzu.

Kiedy nastąpił ten moment, kiedy z kibica przemienił się Pan w sponsora?

Ostatni piłkarski mecz, na którym byłem, to pamiętne pseudospotkanie ŁKS z Olimpią. Po tym meczu zniechęciłem się i powiedziałem sobie koniec. Oczywiście nadal oglądałem piłkę, interesowałem się losami piłkarzy, ale już nie w takim stopniu, jak wcześniej. Wszystko robiłem na chłodno, bo tamto markowanie futbolu wyleczyło mnie na dobre. Poza tym, to były czasy, kiedy zajmowały mnie studia, podjąłem pracę. Nie było czasu na takie kibicowanie i zaangażowanie się, by bywać na każdym meczu. Miałem przerwę aż do 2018 roku, kiedy dołączyłem do sekcji siatkówki w ŁKS Commercecon. Wtedy nastąpił przełom.