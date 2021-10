Sportowcy ŁKS na unikalnych zdjęciach ze zbiorów Jacka Bogusiaka. Galeria zdjęć

Pierwszą pamiątką było zdjęcie Jerzego Sadka z dedykacją podpisaną 3 października 1971 roku. Szmat czasu. Przez pół wieku Jacek Bogusiak zgromadził ogromne zbiory zdjęć i innych pamiątek związanych z ŁKS. Dzisiaj prezentujemy niektóre unikalne zdjęcia.

- Pięćdziesiąt lat zbierania pamiątek ŁKS minęło jak z bicza strzelił - mówi kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak. - To taka moja mała rocznica kolekcjonowania pamiątek o historii ŁKS. 50 lat temu 3 października 1971 roku otrzymałem od wspaniałego piłkarza ŁKS Jerzego Sadka jego zdjęcie z prawdziwym autografem wraz z dedykacją. Jest to dzisiaj jedna z najważniejszych moich pamiątek. Tak się zaczęło kolekcjonowanie starych, archiwalnych fotografii ŁKS. Odwiedzałem giełdy kolekcjonerów, giełdy staroci, antykwariaty. Kupowałem wszystko, co dotyczyło ŁKS. Już sama kolekcja zdjęć z lat 1908-2021 liczy kilkanaście tomów. Udostępniam te fotografie w swoich książkach o historii ŁKS, które można kupić w księgarni Odkrywcy przy ul. Narutowicza w Łodzi. Część mojej kolekcji przekazałem nieodpłatnie władzom ŁKS. Zdjęcia z moich zbiorów można oglądać na tak zwanej osi czasu w pomieszczeniach strefy VIP na stadionie ŁKS. Archiwalne zdjęcia najstarszego łódzkiego klubu staram się pokazywać także za pośrednictwem Dziennika Łódzkiego. Czynię to także dzisiaj.