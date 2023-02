Sportowiec Roku 2022. 4. Kajetan Duszyński. Kajetano Kapitano odwiesi doktorat z krystalografii białek

Nasz mistrz olimpijski jest sportowcem wyjątkowym. Potrafi godzić wyczyn sportowy na wysokim poziomie z nauką. Kajetan jest także magistrem biotechnologii, a obecnie robi doktorat z... krystalografii białek.

- Odżyła moja pasja i zainteresowanie nauką - mówi Kajetan Duszyński. - Miałem duże zaległości idąc na studia, ale szybko udało mi się zaległości nadrobić. W biologii najbardziej interesuję się kwestiami ewolucji. To studia średnio trudne. Polubiłem się z życiem studenckim i łatwiej mi było rozłożyć zajęcia. W marcu 2022 roku zawiesił doktorat na rok. Mam zamiar go ukończyć. Zaliczyłem pięć semestrów, ale życie sportowe nabrało tempa i postanowiłem się skupić na bieganiu. Nie chcę się rozstawać z nauką, ale ważniejszy jest dla mnie sport, bo on mnie ogranicza ze względu na wiek. Do doktoratu zawsze mogę wrócić.