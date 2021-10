Sprzedawała nielegalny towar na targowisku w Radomsku. Perfumy i odzież zabezpieczyła policja

Nielegalny towar został zabezpieczony przez policjantów 3 października na terenie miejskiego targowiska w Radomsku. Okazało się, że należy on do 38-letniej obywatelki Bułgarii, która do Radomska przyjechała z rodziną.

Kobieta oferowała do sprzedaży odzież oraz perfumy z logo znanych marek - opowiada nadkomisarz Aneta Wlazlowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - Zarówno 38-latka oraz trzech obywateli Bułgarii zostali przewiezieni do komendy wraz z nielegalnymi produktami.

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 400 pojemników z perfumami oraz 650 sztuk elementów odzieży. Teraz przedstawiciele firm, których logo zostało nielegalnie użyte szacują straty.

W rozmowie z policjantami kobieta tłumaczyła, że podrobiony towar kupiła na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa. - Zgodnie z prawem własności za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara do 2 lat pozbawienia wolności8 - mówi nadkom. Wlazłowska.