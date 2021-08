Sprzedaż karnetów na Widzew. Zemsta Marcina Broniszewskiego

Jak informuje oficjalna strona klubu po meczu 1. kolejki Fortuna 1 Ligi, wygranym przez Widzew Łódź 3:0 z Sandecją Nowy Sącz, do klubu zaczęli zgłaszać się kibice z prośbą o wznowienie sprzedaży karnetów na sezon 2021/2022. Wychodząc naprzeciw potrzebom fanów, Klub postanowił uruchomić więc ostatnią rundę sprzedaży abonamentów - rozpoczęła się ona w środę 4 sierpnia o 11:00 i potrwa do niedzieli 8 sierpnia do 23:59. Będzie to termin definitywny i nieprzekraczalny. Cena karnetu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o koszt biletu za pierwszy mecz sezonu.

Widzew Łódź na swojej stronie informował wczoraj o godzinie 15, że sprzedanych zostało 15.077 karnetów.

Od czwartku 5 sierpnia, od godz. 11:00, kibice będą mogli osobiście odbierać zakupione karnety w stadionowej kasie nr 2. Tego dnia rozpocznie się również wysyłka abonamentów do kibiców, którzy przy zakupie zaznaczyli taką opcję. W dniu meczu z Chrobrym Głogów fani będą mogli odbierać swoje karnety w dodatkowo uruchomionej kasie nr 3, ale ze względu na dużą liczbę klientów nie będzie to możliwe w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, wszystkich karnetowiczów dalej obowiązuje system zapisów na mecze ligowe. Nie jest to kłopotem dla kibiców Widzewa, bo na mecz z Sandecją przyszło ponad 13 tysięcy fanów.