Stal pokonała w tym sezonie ŁKS Łódź. Teraz pora na rewanż. Jak idą przygotowania do meczu?

Przyjezdni prowadzeni przez trenera Daniela Myśliwca są jedną z czterech drużyn, która w trwających obecnie rozgrywkach pokonała łodzian. 14 sierpnia rzeszowianie wygrali 1:0 (0:0) po samobójczym trafieniu Bartosza Szeligi.

Naszym zdaniem faworytem niedzielnego starcia są jednak łodzianie, choćby dlatego, że Stal raczej kiepsko radzi sobie na boiskach rywali. Proszę sobie wyobrazić, że rzeszowianie wygrali tylko dwukrotnie w gościach, cztery razy zremisowali i pięć spotkań przegrali.

Przygotowania do niedzielnego meczu idą w ŁKS pełną parą. Nadal indywidualnie trenuje Litwin Artemijus Tutyśkinas. Nie ma szans, żeby był do dyspozycji sztabu szkoleniowego, podobnie jak i Mieszko Lorenc, który ma zajęcia indywidualne. Nie trenował ostatnio z drużyna bramkarz Aleksander Bobek, ale spokojnie, jemu nic nie dolega. Po prostu był na zgrupowaniu reprezentacji narodowej do lat 19. W czwartek powinien zacząć już normalne treningi. Pod jego nieobecność w zajęciach pierwszego zespołu brał udział bramkarz rezerw Tomasz Kucharski.