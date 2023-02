Stand-up Sebastiana Rejenta w Łodzi. Komik z nowym programem "Optima Forma" już w środę w barze Kij

Na poprzedni materiał stand-upowy Sebastiana Rejenta czekaliście 10 lat. To na kolejny też musicie poczekać 10... A, nie! 10 lat to zdecydowanie za długo. Pora przyśpieszyć! Sebastian zaprasza na swój nowy program, który będzie grał... już teraz! Znaczy nie "już teraz"; musisz przyjść na występ i wtedy będzie go grał... Ale "już teraz" możesz kupić bilet!