Stare samochody i wraki zajmują miejsca parkingowe w Łodzi. Sprawdź gdzie stoją i jak się ich pozbyć ZDJĘCIA

Usunięcie auta, jeśli stoi na drodze publicznej nie należy do wielkich wyzwań. Przy usunięciu można opierać się na kilku dobrze skonstruowanych przepisach.

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. - czytamy w art. 50a ust. 1 Prawa o ruchu drogowym.

Wrak na drodze publicznej

Jeżeli samochód zalega, więc na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania gdzie strefa ruchu może stanowić fragment osiedla, procedury pozbycia się niechcianego pojazdu są jasne.

Należy wtedy zadzwonić do straży miejskiej lub na policję i zgłosić problem. Służby powinny przyjechać na miejsce i ocenić sytuację. Jeśli mundurowy stwierdzi brak tablic rejestracyjnych, stan wskazujący na nieużytkowanie albo realne zagrożenie dla środowiska (np. wycieki płynów eksploatacyjnych), wyśle do właściciela wezwanie do zaopiekowania się samochodem.