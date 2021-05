Stęskniona ekipa Vitala Heynena zdeklasowała w Łodzi eksperymentujących Belgów

Sztab ustalił, że w obu meczach z Belgami Polacy zagrają po dwa sety. Jeśli mecz miałby się zakończyć w trzech setach, będzie rozgrywany czwarty.

Belgowie zaś przyjechali do Łodzi w mocno eksperymentalnym składzie. To było widać, Polacy szybko objęli wysokie prowadzenie 16:7. Nasi zawodnicy grali skoncentrowani, potrafili rozstrzelać rywala zagrywką. W drugim secie było podobnie, a o miernej dyspozycji Belgów świadczyło prowadzenie Polaków 20:9. Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak, którzy obserwowali mecz z trybun byli pod wrażeniem gry i osiągniętej przewagi swoich kolegów. Gra ofensywna mistrzów świata stała na wysokim poziomie. Gra blokiem również - w dwóch pierwszych setach Polacy zdobyli blokiem 12 punktów, a rywale - ani jednego.

Po wygranym wysoko trzecim secie, zgodnie z umową rozgrywany był czwarty, który wyglądał, jak poprzednie i pierwszy mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Polski. Vital Heynen ani razu nie musiał korzystać z przerw, o wszystkie prosił trener Belgów. To też świadczy o różnicy kilku klas między rywalami. Polacy zagrali dobrą siatkówkę, dali nauczkę Belgom. Bardzo dobrze graliśmy zagrywką i blokiem.

W piątek mecz Polski z Belgią o 17. W piątek też mamy poznać osiemnastkę na Ligę Narodów. W sobotę i niedzielę w tej samej hali o 14.45 zagra nasza żeńska reprezentacja - z Bułgarią.