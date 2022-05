Stomatologia i ortodoncja. Jak dbać o zdrowie zębów Patrycja Wacławska

W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu małemu pacjentowi przysługuje: leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego do końca 12. roku życia, kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w okresie retencji, do ukończenia 13. roku życia, zdjęcie pantomograficzne (RTG panoramiczne zębów), świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia i jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego. Skierowanie wydaje lekarz ortodonta i wskazuje, gdzie można wykonać je bezpłatnie, naprawa aparatu do ukończenia 13. roku życia.