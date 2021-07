Straty po burzy w Łodzi. Skutki nawałnicy w Łodzi 14 lipca 2021 roku. Jak wygląda usuwanie szkód? ZDJĘCIA

Aktualizacja czwartek (16 lipca) godz. 16

RUCH TRAMWAJOWY W ŁODZI PRZYWRÓCONY

Przywrócony został ruch tramwajów po ul. Limanowskiego, a tym samym wszystkie linie tramwajowe kursują już po swoich trasach. Nadal trwa usuwanie skutków burz, ale bez większych utrudnień dla ruchu.

ZNISZCZENIA W MIEJSKICH BUDYNKACH

Na terenach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich zgłoszono prawie 200 awarii i uszkodzeń m.in.:

- połamane drzewa i konary

- podtopienia w budynkach

- uszkodzone dachy

- uszkodzone linie energetyczne i przyłącza do budynków, a w efekcie brak prądu

Niezmienne najtrudniejsze sytuacje to: powalone drzewa na budynki przy ul. Przylesie 28 i Marii 3. Rodziny trafiły do hostelu (Marii 3) oraz do bliskich (Przylesie 28)

Administratorzy ZLM zlecają usuwanie uszkodzeń i zabezpieczenia budynków.