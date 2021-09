Strażnicy miejscy mają być bliżej łodzian. Pomagać im

Łódzka Straż Miejska ma już 30 lat. Kiedy powstawała pewnie pan nie przypuszczał, że będzie w niej pracował?

Oczywiście, że nie! Miałem wtedy 9 lat i byłem świeżo po I Komunii Świętej..

Jakie jest dziś główne zadanie łódzkim strażników miejskich?

Wynika z zapisy ustawy o gminnych strażach miejskich. Jak chciałbym by rola służebna wobec lokalnej społeczności była bardziej odczuwalna. Nie powinniśmy być funkcjonariuszami, którzy tylko sankcjonują wykroczenia. Naszą rolą powinno być nieniesienie pomocy tym, którzy najbardziej ją potrzebują. Bardzo często nasi funkcjonariusze włączają się w różne działania prospołeczne. Współpracujemy z różnymi fundacjami, organizujemy akcje charytatywne. Bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To jest Straż Miejska jaką chciałbym widzieć. Nie jest to jednak Straż Miejska, która będzie patrzyła przychylnym okiem na łamanie prawa. Mamy około 430 pracowników Straży Miejskiej.



Z czym macie najwięcej problemów?

W okresie pandemii decyzją wojewody zostaliśmy włączeni pod zarząd policji. Najwięcej interwencji to zagrożenia w ruchu drogowym, a więc parkowanie w nieodpowiednim miejscu. Mamy wiele interwencji związanych z zakłócaniem porządku, osobami bezdomnymi, zwierzętami, co jest mu najbliższe sercu. Wiele lat przecież pracowałem w Animal Patrol. Do tej pory czuje się członkiem tej sekcji. Dbamy też o stan sanitarno – porządkowy naszego miasta. Usuwamy m.in. porzucone auta.



W jakich sytuacjach informujecie jeśli chodzi o zwierzęta?

Mógłbym opowiadać o tym godzinami. Interweniujemy w sprawach zwierząt nad którymi właściciel utracił kontrolę, poruszają się w przestrzeni publicznej. Ścigamy osoby, które znęcają się nad zwierzętami. Robimy to wspólnie z prokuraturą i policją. Mamy tu spore sukcesy. Muszę też wspomnieć o naszym Eko Patrolu. Zajmuje się kontrolą gospodarki odpadami i tego czym palimy w piecach. Ludzie palą różnymi rzeczami. Nie tylko plastikowymi butelkami czy pieluchami. Nasi strażnicy znajdowali fekalia w paleniskach.