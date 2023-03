Strefa Zielona w "elektryku". Kolejne udogodnienie dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. ZDJĘCIA

Strefa Zielona to kolejne udogodnienie dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Tutaj młodzież znajdzie miejsce na relaks i odpoczynek między zajęciami.

Wiosna zawitała do nas na stałe, dzięki nowej przestrzeni dla uczniów "elektryka". Wiadomym jest, że mózg wypoczęty znacznie lepiej przyswaja sobie każdą treść. W "elektryku" wiemy, jak ważne są przyjazne przestrzenie oraz budowanie realnych więzi poza Internetem. To właśnie one sprawiają, że czas pobytu w szkole jest niezapomniany - czytamy na fecebookowej stronie szkoły.