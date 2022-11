Strzelił gola ŁKS, chce przejść do Widzewa. Czy ten transfer się uda?

Piłkarz Wisły Kraków Luis Fernandez został wybrany najlepszym ofensywnym pomocnikiem zaplecza ekstraklasy. Fernandez miał niezłą jesień. Na pewno dużo lepszą niż cała Wisła. On akurat wywiązał się ze swoich ofensywnych obowiązków. W 14 meczach strzelił dziesięć bramek, zanotował dwie asysty. Jednego z goli z rzutu karnego strzelił w meczu z ŁKS w Krakowie (2:2).

Pół roku temu Luis Fernandez przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków do 30 czerwca 2023 roku. Hiszpan chce jednak spróbować swych sił w ekstraklasie i jest skłonny do przejścia do Łodzi. Ponoć namawia go do tego jego rodak, napastnik Widzewa Jordi Sanchez.

Luis Fernandez we wrześniu skończył 29 lat. Według portalu transfermarkt jego wartość rynkowa to 450 tys. euro.

Rozpoczęcie sprzedaży karnetów na rundę wiosenną działacze Widzewa planują na początek stycznia. Jak zawsze w pierwszym etapie pierwszeństwo zakupu otrzymają fani posiadający abonamenty na rundę jesienną oraz członkowie Klubu 1910. Nie zabraknie etapu dla osób chcących zakupić karnety na nowy Sektor Rodzinny. Dokładny harmonogram sprzedaży wejściówek zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach.