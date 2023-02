Studniówka 2023 Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu. Tak bawili się maturzyści z "Kopernika" ZDJĘCIA

Blisko 50 maturzystów z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu zatańczyło w sobotę 18 lutego poloneza na ostatniej w powiecie wieluńskim studniówce w tym roku. Tegoroczni maturzyści bawili się w Malinowym Dworze. Zanim jednak odtańczyli tradycyjny taniec głos zabierali zaproszeni goście i dyrektor szkoły Mariusz Wróbel.

Jak mówił dyrektor, bal studniówkowy to czas, który symbolizuje różnice między beztroską lat szkolnych, a czasem przygotowań do egzaminu dojrzałości i podejmowania ważnych, życiowych decyzji.

Jako dyrektor szkoły życzę wam, abyście w pełni wykorzystali ten czas przygotować do tego ważnego dla was egzaminu i uzyskali jak najwyższe wyniki. Życzę wam, aby zdobyta przez was wiedza pozwoliła wam na podejmowanie trafnych decyzji takich, które spowodują, że będziecie szczęśliwi - mówił Mariusz Wróbel.