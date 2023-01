Studniówka 2023 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy. Tak bawili się maturzyści

Sobotnia impreza rozpoczęła się o 19. Tą szczególną i jedyną w życiu noc uczniowie rozpoczęli tradycyjnym polonezem. Podczas uroczystości wystąpiły dwie utalentowane uczennice. Natalia Kamińska zaśpiewała utwór Zbigniewa Wodeckiego - "Lubię wracać tam gdzie byłem", natomiast Klaudia Nowak "Szkołę Marzeń" z repertuaru zespołu Pectus. Oprócz maturzystów oraz ich osób towarzyszących w balu uczestniczyli również zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele oraz wicestarosta łęczycki z żoną.

Zostały Wam zaledwie trzy miesiące do matury. Chciałbym Wam z tego miejsca życzyć, żebyście zdali ten egzamin, tak jak zdaliście część teoretyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zdało 99,9 proc. uczniów. Bardzo Wam gratuluję. Nie myślcie dzisiaj jednak o maturze. Dziś jest wasz bal. Zapamiętajcie go do końca życia - powiedział Jarosław Świtoń, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy.