Studniówka 2023 ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Tak bawili się maturzyści! ZDJĘCIA

Tą szczególną i jedyną w życiu noc uczniowie łęczyckiej "Grodzkiej" rozpoczęli tradycyjnym polonezem. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć wyjątkowego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów. Wszyscy maturzyści wspólnie zaśpiewali również piosenkę "Ale to już było".

Oprócz maturzystów oraz ich osób towarzyszących w balu uczestniczyli również zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, Janusz Mielczarek - starosta łęczycki z żoną oraz ks. Sławomir Sobierajski, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy i dziekan łęczycki.

- Dotarliście tak daleko, a przed wami ważny egzamin. Zapewniam, że nie jedyny. Gratuluję Wam, że dotarliście do tego etapu. O egzamin maturalny jestem spokojny. Wiem, jacy nauczyciele Was przygotowywali i jaki włożyli w to wysiłek - mówił podczas uroczystości Janusz Mielczarek, starosta łęczycki.