Sukcesy KS Budowlanych. Awans dziewcząt do kadry, awans drużyny seniorów do I ligi

Siedem zawodniczek KS Budowlani Łódź zostało powołanych na zgrupowanie kadr młodzieżowych kobiet U16 i U18 w Warszawie. Z Reprezentacją Polski do lat 18 trenuje, po raz kolejny, Karolina Stokowska, a w Reprezentacji do lat 16 debiutują: Martyna Łaszcz, Zosia Fornalczyk, Natalia Janiak, Nadia Rowińska oraz siostry Dorota i Karolina Krawczyk. Podopieczne trenerów klubowych Patrycji Badowskiej i Michała Czerwiowskiego przygotowują się do Turnieju Nadziei Olimpijskich, który odbędzie się 26 czerwca 2021 w Łodzi na stadionie KSB przy Górniczej 5.

W Łodzi w meczu na szczycie II Ligi Rugby KS Budowlani Commerceon Łódź podejmowali lidera tabeli - Juvenię II Kraków. Rugbiści z Górniczej chcieli się zrewanżować Smokom, za poprzednią porażkę 30:17 w Krakowie, ale zdawali sobie sprawę, że nie będzie to łatwy mecz. Juvenia wystawiła bardzo doświadczony skład, na na pozycji łącznika młyna zagrał trener Konrad Jarosz. Mecz rozpoczął się od przyłożenia Smoków i po kilku minutach bardzo wyrównanej gry krakowianie zdobyli kolejne. Łodzianie kilkukrotnie w dobrych sytuacjach tracili piłkę przez niedokładności, Juvenia odsuwała piłkę nogą daleko od swojego pola punktowego i Budowlani znowu musieli zdobywać teren. W około 30 minucie meczu przyłożenie dla Łodzian zdobył Michał Łaszcz, ale Mateusz Zjawiony nie podwyższył. Na przerwę obie drużyny schodziły przy stanie 10:5 dla Juvenii. W drugiej połowie Budowlani rzucili się do odrabiania strat i zdobyli dwa przyłożenia po akcjach Michała Mrozka i Michała Łaszcza (podwyższył Mateusz Zjawiony). Przy stanie 17:10 do gry wzięła się Juvenia zdobywając trzy przyłożenia w ciągu 20 minut. Na wzmiankę zasługują zwłaszcza dwa przyłożenia Konrada Jarosza, w których widać było ogromne boiskowe doświadczenie tego gracza. Przy stanie 27:17 po raz kolejny łodzianie ruszyli do ataku. Pod koniec drugiej połowy Budowlani zdobyli kolejne przyłożenie (Michał Łaszcz, a podwyższył Mateusz Zjawiony) i rzucili do desperackiej walki o odrobienie 3-punktowej straty. Juvenia bardzo dobrze broniła się do końca i mecz zakończył się wynikiem 27:24. Chociaż to krakowianie mogą być, na kolejkę przed końcem rozgrywek, pewni pierwszego miejsca w II Lidze to awansować nie mogą ze względu na przepisy PZR, w których napisane jest, że drugie drużyny klubów mogą grać tylko dwa poziomy rozgrywkowe niżej. KS Budowlani Commercecon Łódź pozostał do rozegrania za tydzień ostatni mecz sezonu z Miedziowymi Lubin. W przyszłym sezonie łodzianie zagrają w I Lidze, ale awans z drugiego miejsca na pewno nie jest spełnieniem marzeń zawodników i trenerów.