Supernowoczesne tkaniny: Politechnika Łódzka będzie koordynować unijny projekt wart 1,5 miliona euro

PŁ będzie koordynatorem projektu Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów - SustDesignTex (Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites) - prowadzonego w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa. Na projekt przyznano ok. 1,5 mln euro. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 13 maja.

Projekt będzie realizowany na Wydziale Technologii Materiałowej i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Politechnika będzie współpracować z uczelniami w UE i polskim przedsiębiorstwem. Koordynatorem projektu jest prof. Marcin Barburski.