Świąteczne życzenia kapelana sportowców. Boże Narodzenie 2022

Był to wyjątkowy czas lub jak mówi święty Paweł „ pełnia czasu.” Historia osiągnęła swój kulminacyjny punkt. Bóg postanowił wejść w dzieje ludzkości jako człowiek. Przyjął na siebie wszystkie konsekwencje posiadania ludzkiej natury oprócz grzechu.

Boże Narodzenie to moment, w którym ludzie mogą zobaczyć, jak w ciepłe rodzinnym Bóg mieszka między nami. Syn Boży rozwijał się, wzrastał i nabierał świadomości, że stoi przed nim zadanie naprawienia tego, co ludzie popsuli przez swoje nieposłuszeństwo. Betlejem już na zawsze pozostanie miejscem, gdzie Bóg ponownie zaprosił wszystkich do przyjaźni z Sobą.

Drodzy Sportowcy, Trenerzy, Sędziowie, Działacze Sportowi, Kibice. W tym świętym czasie niech narodzony Jezus otacza swoją opieką Was i wszystkich waszych bliskich. Niech ten czas pozwoli umocnić się wewnętrznie i dzielić z innymi dobrem i miłością.