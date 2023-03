Świetne otwarcie Marczyka i Gospodarczyka. Duet ORLEN Team tuż za podium w Portugalii

Impreza rozpoczęła się od piątkowego odcinka kwalifikacyjnego Montim.

Tam Marczyk i Gospodarczyk zajęli kapitalne 3. miejsce, ustępując wyłącznie kierowcom fabrycznym z WRC. Tego samego dnia wieczorem rajd rozpoczął się oficjalnie od odcinka specjalnego po ulicach Fafe, gdzie załoga ORLEN Team zajęła 3. miejsce, tracąc do zwycięzców zaledwie 1,3 s.

Pomimo niezwykle wymagających warunków, padającego deszczu i błota, Miko i Szymon regularnie budowali tempo i pewność w nowym samochodzie, notując czasy w ścisłej czołówce rajdu. To ostatecznie pozwoliło im na zajęcie kapitalnego 4. miejsca w stawce 44 samochodów kategorii Rally2. Warto dodać, że załoga ORLEN Team była najszybszą w Škodzie Fabii RS Rally2, co pokazuje, że Polacy od razu doskonale dogadują się ze swoją nową rajdową maszynerią.

- Jesteśmy na mecie pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy – Rajdu Fafe. Mamy wyśmienite nastroje, bo w stawce ponad 40 samochodów kategorii Rally2 zajęliśmy 4. miejsce. Przed nami znalazło się m.in. dwóch kierowców z przeszłością w fabrycznych zespołach WRC, więc było się do kogo porównywać – mówił na mecie rajdu Mikołaj Marczyk.