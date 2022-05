Świętowali 50-lecie dyplomu lekarskiego. Absolwenci Akademii Medycznej, a także Wojskowej Akademii Medycznej znów dostali dyplomy

W Sali Lustrzanej Pałacu Izraela Poznańskiego zebrało się blisko 150 absolwentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego, Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej i IX Kursu Wydziału Lekarskiegom Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyli studia w 1971 i 1972 roku. Wielu z nich spotkało się po latach. Nie wszyscy bowiem pracowali w Łodzi. Tak jak dr Janusz Hydzik.

Bardzo mile wspominam czasy studiów w Łodzi – mówi dr Janusz Hydzik. - Mimo, że studia nie należały do łatwych, trzeba było się dużo uczyć. Nie chce się wierzyć, że to minęło tyle lat. Przyznam, że zyskałem. Byłem absolwentem Akademii Medycznej, a teraz jestem Uniwersytetu Medycznego i do tego cywilnej i wojskowej uczelni.