Sylwestrowo na meczu PGE Skry Bełchatów. Co to się będzie działo!

Będzie to ostatnie spotkanie ligowe żółto-czarnych w 2022 roku - dlatego warto postarać się, by było wyjątkowe! Jak czytamy na stronie skra.pl, działacze klubu zachęcają kibiców, by przyszli na mecz przebrani, założyli kolorowe peruki i dyskotekowe okulary - tak, aby na trybunach zrobiło się naprawdę sylwestrowo. W imprezowy nastrój wprowadzać będzie także puszczana w trakcie spotkania muzyka disco.

Bilety na mecz można kupić: na http://bilety.skra.pl, w Sklepie Kibica w hali Energia (10:00-14:00), na wyspie handlowej PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek-piątek godz. 14:15-18:00).

Do zobaczenia już dziś w hali Energia. Na parkiecie też będzie ciekawie. Rywal PGE Skry plasuje się wyżej w tabeli PlusLigi. Stal Nysa jest siódma w tabeli, a bełchatowianie zajmują dziewiąte miejsce. W pierwszej rundzie w Nysie siatkarze PGE Skry wygrali 3:2.