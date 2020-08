„Szarlatan” i „Boże Ciało” powalczą o Europejskie Nagrody Filmowe

Z powodu pandemii, Europejska Akademia Filmowa postanowiła przedstawić listę kandydatów do Europejskiej Nagrody Filmowej w dwóch częściach. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia, pozwoli to uwzględnić filmy, które miały pojawić się w kinach do 31 maja tego roku - czy to na festiwalach, czy w regularnej dystrybucji kinowej - ale z powodu zamknięcia kin pojawią się później. Będą brane pod uwagę tytuły, których oficjalną datą premiery w kinach lub w internecie będzie koniec listopada tego roku.

Oprócz nominowanego do Oscara „Bożego Ciała” i „Szarlatana”, który miał swoją premierę światową na tegorocznym Berlinale, w zestawieniu znalazły się m.in. „Atlantis” Valentyna Vasyanovycha, „Złe baśnie” (reż. Damiano D’Innocenzo i Fabio Roberto D’Innocenzo, „Nie tak miało być” (reż. Amanda Kernell), „Ojciec” (reż. Kristina Grozeva i Petar Valchanov), „Nadzieja” (reż. Maria Sødahl), „Martin Eden” (reż. Pietro Marcello), „Malowany ptak” (reż. Václav Marhoul), „Undine” (reż. Christian Petzold) czy „Platforma” (reż. Galder Gaztelu-Urrutia).