Sześciu piłkarzy Widzewa trenuje indywidualnie. Jest nowy zawodnik

Podopieczni Marcina Broniszewskiego będą pracować w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego od poniedziałku do czwartku. W piątek wyjadą do Kielc na mecz z miejscową Koroną. W trakcie pierwszych zajęć na indywidualny trening zostali skierowani Jakub Wrąbel, Daniel Tanżyna, Mateusz Michalski, Michael Ameyaw, Merveille Fundambu, a także Patryk Mucha, który kontynuuje rehabilitację - pisze widzew.com.

Pierwszy drużyna została wzmocniona. Dawid Owczarek został zgłoszony do rozgrywek.

Urodzony w 2004 roku obrońca został oficjalnie zgłoszony przez Widzew Łódź do rozgrywek Fortuna 1 Ligi.

Dawid Owczarek dał się poznać jako wyróżniający się zawodnik zespołów Akademii Widzewa. Potencjał 16-latka dostrzegł sztab pierwszej drużyny, w efekcie czego młodzieżowiec rozpoczął regularne treningi z zespołem występującym na zapleczu ekstraklasy i wyjechał na zimowe zgrupowanie do Alanyi.

W trakcie rundy wiosennej Owczarek występował w drużynach Bloku A Akademii Widzewa, a także regularnie meldował się na treningach "jedynki". Teraz został oficjalnie zgłoszony do rozgrywek Fortuna 1 Ligi i będzie występował z numerem 31 na koszulce.

Przypomnijmy, że na początku sezonu do rozgrywek zgłoszeni zostali również Jakub Kmita i Damian Skrzeczkowski - czytamy na widzew.com.