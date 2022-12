Szlachetna paczka Łódzkich Wiewiór już gotowa. Brawo ŁKS Commercecon

Drużyna ŁKS-u Commercecon Łódź uczestniczy od lat w różnych akcjach społeczno-charytatywnych. Wśród nich jest Szlachetna Paczka, zespół wspiera również Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, a siatkarki co roku pozują do kalendarza charytatywnego. Angelika Gajer podkreśliła, że warto swoją rozpoznawalność wykorzystywać do pomocy innym. - Jesteśmy osobami publicznymi i dzięki temu możemy zwiększyć zasięgi, dotrzeć do większej grupy osób, które są stanie pomóc. Potrzebujących jest całkiem sporo, więc powinno być to wykorzystywane nie tylko w sporcie, lecz przez różne znane osoby, które działają w mediach społecznościowych - powiedziała rozgrywająca Łódzkich Wiewiór.